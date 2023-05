Germania: Sandkamp (Ifw), disaccoppiamento da Cina non sarebbe tanto costoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disaccoppiamento dalla Cina “a prima vista non sarebbe tanto costoso nel lungo periodo” per la Germania, che perderebbe circa l'1 per cento del Pil all'anno, ossia 40 miliardi di euro. È quanto affermato da Alexander Sandkamp dell'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw), come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Allo stesso tempo, Sandkamp ha avvertito che il disaccoppiamento della Germania dalla Cina sarebbe più difficile nel medio e lungo periodo perché provocherebbe carenze nell'approvvigionamento, fallimenti di singole aziende e una mancanza di disponibilità di alcuni prodotti preliminari che ritarderebbe “enormemente” la transizione energetica o lo sviluppo dell'elettromobilità. Secondo Jens Hildebrandt della Camera del commercio estero tedesca di Pechino, la Cina è di fondamentale importanza per molte aziende della Germania, come mercato sia di vendita sia di crescita, in particolare per i settori dell'auto e della chimica. Hildebrandt ha poi osservato: “Viene spesso trascurato il ruolo della Cina come motore dell'innovazione. Le aziende tedesche sviluppano e testano qui le più nuove tecnologie per il mercato globale”. Pertanto, un disaccoppiamento dalla Cina rappresenterebbe per le aziende tedesche lo “scenario peggiore”, data la loro stretta integrazione nelle catene di approvvigionamento cinesi. Secondo Hildebrandt, tale sviluppo avrebbe conseguenze negative per l'intera economia della Germania, con notevoli perdite di prosperità. (Geb)