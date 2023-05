Balcani: ministra Affari Ue svedese da oggi in visita a Macedonia del Nord e Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi e domani la ministra per gli Affari europei svedese Jessika Roswall visiterà Skopje e Tirana per discutere del rafforzamento dei legami più stretti fra la Macedonia del Nord e dell'Albania e l'Ue. Come riferisce un comunicato della presidenza di turno svedese del Consiglio Ue, oggi Roswall incontrerà il presidente della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski a Skopje. Parteciperà inoltre a diversi incontri bilaterali, tra cui quello con il vice primo ministro per gli Affari europei Bojan Marichikj e il leader dell'opposizione Hristijan Mickoski. Domani, invece, Roswall si recherà a Tirana per incontrare la ministrA degli Affari esteri Olta Xhaçka. La ministra svedese, inoltre, incontrerà rappresentanti della società civile e delle organizzazioni dei media per discutere di standard democratici e parteciperà a diversi incontri bilaterali. (Sts)