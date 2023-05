Kuwait: emesso decreto per la dissoluzione del Parlamento del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario del Kuwait, Mishal al Ahmad al Jaber Al Sabah, ha emesso ieri, a nome dell’emiro, un decreto che scioglie l’Assemblea nazionale, il parlamento dell’emirato, eletta nel 2020. lo ha riferito il quotidiano kuwaitiano “Kuwait Times”. Secondo il testo, “l’Assemblea nazionale è stata sciolta in base alla costituzione e nel rispetto della volontà del popolo, per salvaguardare gli interessi superiori del Paese e la sua stabilità, in un contesto di cambiamenti economici internazionali e regionali”. Per questo, si legge nel decreto, è necessario rimettere al popolo la scelta dei deputati, indicendo nuove elezioni. La bozza del decreto era stata approvata dopo una riunione presieduta dal primo ministro kuwaitiano, Ahmad al Nawaf Al Sabah, in base all’articolo 107 della costituzione, in materia di conflitto tra l’esecutivo e il Parlamento. L’articolo in questione, infatti, prevede che siano indette elezioni entro due mesi dallo scioglimento dell’Assemblea nazionale, il che significa che il Paese dovrà tornare alle urne entro il prossimo primo luglio. Fonti locali, di contro, prevedono che le consultazioni elettorali saranno fissate per settembre o ottobre 2023, per evitare di organizzarle in un periodo di caldo torrido. (Res)