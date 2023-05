Ucraina: Scholz, Germania fornirà munizioni per corazzati Gepard da agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania fornirà all'Ucraina munizioni per i mezzi corazzati antiaerei Gepard da agosto. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Il capo del governo federale ha aggiunto che la produzione dei proiettili è “in fase di preparazione, ma ci vorrà del tempo”. La Germania ha trasferito al Paese aggredito dalla Russia tutti i 40 Gepard già in servizio nell'esercito tedesco dal 1976 alla radiazione nel 2012. (Geb)