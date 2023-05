Economia: accordo tra saudita Aramco e cinese Baosteel per impianto lavorazione acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera saudita Aramco, il fondo saudita Public investment fund (Pif) e la società cinese Baoshan Iron and Steel (Baosteel) hanno siglato un accordo, ieri, per la realizzazione del primo impianto di lavorazione di lamine d’acciaio del Paese del Golfo. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”. Lo stabilimento sarà costruito nella città industriale di Ras al Khair, una delle quattro nuove zone economiche speciali istituite recentemente dal principe ereditario, Mohammed bin Salman. Secondo le stime, la produzione annuale potenziale dell’impianto potrà arrivare a 1,5 milioni di tonnellate di lamine d’acciaio. Secondo quanto annunciato dalle tre società, il complesso sarà realizzato secondo le norme di tutela ambientale, con una fornace alimentata a gas naturale, con il 60 per cento delle emissioni in meno rispetto alle altre comunemente utilizzte. La sua compatibilità con l’idrogeno, inoltre, potrebbe ridurre le emissioni del 90 per cento rispetto alle altre fornaci. Il progetto è parte del programma di investimenti di Aramco, finalizzato a diversificare l’economia saudita e a promuovere i partenariati con compagnie straniere. Inoltre, la crescita dei settori minerario e manifatturiero fa parte del progetto “Vision 2030”, che prevede la riduzione della dipendenza di Riad dall’industria petrolifera. (Res)