Usa-Filippine: Biden a Marcos, "ferreo" impegno a difesa di Manila

- L'impegno degli Stati Uniti a difendere le Filippine da eventuali aggressioni è "ferreo". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden al suo omologo filippino, Ferdinand Marcos Jr., durante il vertice tenuto ieri alla Casa Bianca dai due capi di Stato. "L'impegno degli Stati Uniti a difesa delle Filippine, incluso il Mar Cinese Meridionale, resta ferreo", ha affermato Biden, richiamando i contenuti del trattato firmato dai due Paesi nel 1951. Durante la visita - la prima di un presidente filippino alla Casa Bianca da dieci anni a questa parte - Marcos ha evidenziato l'importanza degli Stati Uniti come unico alleato regionale legato a Manila da un trattato difensivo, nel contesto "di quella che è forse la situazione geopolitica più complicata al mondo in questo momento". Secondo fonti governative statunitensi, i due leader hanno discusso nuove linee guida per un ulteriore rafforzamento della cooperazione militare, tramite un maggiore coordinamento nei teatri terrestre, marittimo, aereo e informatico. Gli Stati Uniti intendono inoltre trasferire alle Filippine tre aerei da trasporto tattico C-130 Hercules e intensificare i pattugliamenti marittimi al largo delle Filippine. (Was)