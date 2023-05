Ucraina: per il Pentagono 20mila militari russi sono morti da dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offensiva invernale in Ucraina è costata alle forze armate russe circa 100mila perdite, inclusi 20mila militari uccisi dallo scorso dicembre. Lo ha sostenuto durante una conferenza stampa il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby, secondo cui i dati sono parte di stime formulate dal dipartimento della Difesa statunitense. Secondo il funzionario, l'offensiva con cui le forze armate russe hanno conquistato Soledar e quasi espugnato le ultime posizioni ucraine a Bakhmut sarebbe stata "controproducente", e avrebbe comportato per la Russia perdite "incredibili" di uomini e armamenti. Soltanto la scorsa settimana il generale Christopher Cavoli, comandante delle Forze statunitensi in Europa, aveva dichiarato durante un'audizione al Congresso federale Usa che le forze di terra russe "sono state in parte degradate dalle ostilità, ma sono più grandi oggi di quanto fossero all'inizio della guerra". (Was)