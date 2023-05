Giappone-Corea del Sud: Kishida si recherà a Seul per due giorni dal prossimo 7 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha annunciato che si recherà in visita ufficiale per due giorni a Seul, in Corea del Sud, a partire da domenica 7 maggio. Durante la visita il primo ministro incontrerà il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, con l'intenzione di accelerare ulteriormente il processo di ripristino delle relazioni tra i due Paesi asiatici. "Sarà una buona opportunità per scambiarci francamente opinioni in merito allo sviluppo delle relazioni Giappone-Corea del Sud e alla mutevole situazione internazionale", ha dichiarato ieri Kishida durante una conferenza stampa ad Accra, in Ghana, dove si è recato in visita ufficiale. Il presidente Yoon ha visitato Tokyo all'inizio di marzo, dando un forte slancio al ripristino delle relazioni tra i due Paesi, entrate in crisi a causa della riacutizzazione delle controversie storiche durante il governo dell'ex presidente coreano Moon Jae-in. Il premier giapponese ha invitato Yoon a partecipare come ospite al vertice del G7 in programma questo mese a Hiroshima. (segue) (Git)