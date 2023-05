Giappone-Corea del Sud: Kishida si recherà a Seul per due giorni dal prossimo 7 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Stati Uniti e Corea del Sud, Joe Biden e Yoon Suk-yeol, assieme al primo giapponese Fumio Kishida terranno un vertice trilaterale a margine del G7 che si terrà a metà mese ad Hiroshima. Lo riferiscono media giapponesi citando fonti riservate del governo Usa. Al centro dei colloqui ci sarebbe la necessità di coordinare le azioni per fare fronte ai tentativi della Cina di espandere la propria influenza e alle nuove minacce di aumentare il potenziale militare nucleare da parte della Corea del Nord. L'incontro potrebbe tenersi il 21 maggio, a chiusura dei lavori del vertice G7, in agenda a partire dal giorno 19, e prima della partenza di Biden per l'Australia. Della cooperazione trilaterale avevano parlato Yoon e Biden riuniti la settima scorsa alla Casa Bianca. Il presidente Usa, nell'occasione, aveva sottolineato il "coraggio politico" mostrato da Seul nel voler rilanciare le relazioni con Tokyo dopo anni di contrasti. Yoon, a marzo in visita in Giappone, parteciperà al vertice delle sette grandi potenze economiche mondiali su invito di Kishida. (Git)