Corea del Sud-Giappone: prima ministeriale Finanze dopo sette anni

- Corea del Sud e Giappone hanno tenuto oggi il primo incontro dei rispettivi ministri delle Finanze da sette anni a questa parte, inviando un nuovo segnale di rapida normalizzazione delle relazioni bilaterali. Il ministro delle Finanze coreano, Choo Kyung-ho, ha incontrato l'omologo giapponese Shunichi Suzuki a Incheon, a margine di un incontro della Banca asiatica di sviluppo (Adb). "Giappone e Corea del Sud sono vicini importanti che devono cooperare per far fronte alle varie sfide affrontate dalle economie globali e regionali, così come dalla comunità internazionale", ha dichiarato il ministro giapponese. Choo ha affermato che Seul e Tokyo possono rafforzare i partenariati privati e pubblici nei settori ad alta tecnologia come semiconduttori e batterie. (segue) (Git)