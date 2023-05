Usa-Filippine: Biden e Marcos discutono cooperazione trilaterale col Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro di ieri alla Casa Bianca, Biden ha ribadito al suo omologo filippino che "l'impegno degli Stati Uniti a difesa delle Filippine, incluso il Mar Cinese Meridionale, resta ferreo". Durante la visita - la prima di un presidente filippino alla Casa Bianca da dieci anni a questa parte - Marcos ha evidenziato l'importanza degli Stati Uniti come unico alleato regionale legato a Manila da un trattato difensivo, nel contesto "di quella che è forse la situazione geopolitica più complicata al mondo in questo momento". Secondo fonti governative statunitensi, i due leader hanno discusso nuove linee guida per un ulteriore rafforzamento della cooperazione militare, tramite un maggiore coordinamento nei teatri terrestre, marittimo, aereo e informatico. Gli Stati Uniti intendono inoltre trasferire alle Filippine tre aerei da trasporto tattico C-130 Hercules e intensificare i pattugliamenti marittimi al largo delle Filippine. (Was)