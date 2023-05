Siria: attacco israeliano all’aeroporto di Aleppo, un morto e sette feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di un soldato siriano morto e di sette feriti, tra i quali due civili, il bilancio dell’attacco sferrato dalle Froze di difesa israeliane (Idf) attorno alle 22:35 di ieri, in prossimità di Aleppo, nel nord della Siria, che ha messo fuori uso l’aeroporto internazionale della città. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana “Sana”. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, l’attacco delle Idf ha preso di mira l’aeroporto internazionale e l’aeroporto militare di Aleppo, nel nord della Siria, e contro i laboratori della Difesa situati in prossimità di Al Safira, nelle campagne della città. Già nella mattinata di sabato, 29 aprile, le Idf avevano scagliato missili contro un deposito di munizioni del movimento sciita libanese Hezbollah, all’interno dell’area dell’aeroporto militare di Al Dabah, nelle campagne di Homs, nella Siria orientale. Il tentativo di reazione della contraerea siriana aveva quindi provocato l’incendio di una pompa di benzina nelle vicinanze. Quattro combattenti di Hezbollah erano rimasti feriti. (Res)