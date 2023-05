Afghanistan: ministro Esteri talebano incontrerà omologhi di Cina e Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato il ministro degli Esteri ad interim del governo talebano dell'Afghanistan, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, a recarsi in Pakistan per incontrare le controparti pakistana e cinese, Bilawal Bhutto Zardari e Qin Gang. La missione pakistana all'Onu ha chiesto un'esenzione per Muttaqi, che gli consentirà di recarsi a Islamabad dal 6 al 9 maggio "per un incontro con i ministri degli Esteri di Pakistan e Cina". Muttaqi è infatti destinatario da tempo di sanzioni del Consiglio di sicurezza Onu che includono un divieto di uscita dall'Afghanistan. Già il mese scorso il Consiglio aveva approvato una eccezione per consentire al ministro talebano di recarsi in Uzbekistan e incontrare gli omologhi dei Paesi limitrofi all'Afghanistan, così da discutere urgentemente questioni relative alla pace e alla sicurezza regionali. (Was)