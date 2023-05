Italia-Austria: incontro Meloni-Nehammer oggi a Roma, focus su migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà oggi a Roma il cancelliere austriaco Karl Nehammer. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Orf”, il colloquio si terrà a Palazzo Chigi e sarà dedicato in particolare alla gestione della questione migratoria. In particolare, i capi di governo di Italia e Austria discuteranno del diritto d'asilo nell'Ue, tema nell'agenda del Consiglio europeo in programma a Bruxelles per il 29 e 30 giugno prossimo. (Geb)