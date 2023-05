Corea del Sud: Yoon su minacce alla sicurezza, "pace tramite forza soverchiante" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seul, che per anni ha coltivato relazioni economiche con la Russia e che ha nella Cina il suo primo partner commerciale, non è stata di contro un attivo promotore dell’ordine Usa a livello globale, preferendo assumere in tale ambito un profilo di equidistanza strategica. Col vertice di mercoledì alla Casa Bianca, e ancor più col discorso tenuto ieri di fronte al Congresso, Yoon ha però segnalato una netta svolta, incentrata su una serie di precisi indirizzi strategici: la piena inclusione di Seul nell'”ombrello nucleare” Usa e il consolidamento delle relazioni col Giappone, a dispetto delle obiezioni della Cina; il rafforzamento dell’asse con Washington nell’ambito dei semiconduttori, che prefigura una presa di posizione di Seul nello scontro per il primato tecnologico tra le due maggiori potenze mondiali; la netta condanna dell’invasione russa dell’Ucraina e, più in generale, il convinto collocamento di Seul come Paese tutore “della libertà e della democrazia” al fianco degli Stati Uniti. (segue) (Git)