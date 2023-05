Corea del Sud: Yoon su minacce alla sicurezza, "pace tramite forza soverchiante" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre un anno di progressiva intensificazione delle tensioni militari tra le due Coree e dei test balistici effettuati da Pyongyang, Yoon insisteva perché gli Stati Uniti garantissero a Seul la piena estensione del loro “ombrello nucleare”. Per decenni tale garanzia è stata oggetto di una certa “ambiguità strategica”, dovuta ai moniti di Pechino contro l’avanzamento del deterrente nucleare Usa sino ai confini del proprio territorio. Pechino ha espresso la sua “ferma opposizione” anche la scorsa settimana, accusando Seul e Washington di assumere iniziative dettate da “interessi geopolitici egoistici”. “Gli Stati Uniti hanno messo a repentaglio la sicurezza regionale e hanno usato intenzionalmente la questione della Penisola coreana come pretesto per creare tensione”, ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri cinese, secondo cui “le azioni di Washington sono intrise della mentalità da Guerra fredda, provocano lo scontro tra blocchi, minano il sistema di non proliferazione nucleare, danneggiano gli interessi strategici di altri Paesi ed esasperano le tensioni nella Penisola coreana”. (segue) (Git)