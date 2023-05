Corea del Sud: Yoon su minacce alla sicurezza, "pace tramite forza soverchiante" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Col discorso di 45 minuti tenuto giovedì di fronte alle camere del Congresso federale Usa, Yoon ha chiarito la determinazione di Seul a collocarsi con nettezza a fianco degli Stati Uniti, sulla base della comune promozione della libertà e della democrazia a livello globale. Nel corso del suo intervento, Yoon ha menzionato il termine “libertà” in ben 36 occasioni, e ha citato 18 volte la “democrazia”, avvertendo che entrambe sono “di nuovo minacciate” a livello globale. “Assieme agli Stati Uniti, la Corea del Sud assumerà un ruolo di ‘bussola della libertà’. Tutelerà e amplierà la libertà dei cittadini di tutto il mondo”, ha dichiarato il presidente. Yoon ha condannato apertamente la Russia per l’invasione dell’Ucraina, che ha definito “una violazione del diritto internazionale, un tentativo di cambiare unilateralmente lo status quo con la forza”. La Corea del Sud “condanna con forza questa aggressione armata non provocata”, ha detto Yoon, che in una intervista prima della visita negli Usa ha anche aperto alla possibilità di fornire armi all’Ucraina, nonostante gli ostacoli posti dalla legislazione coreana e i rapporti economici che Seul ha tentato per anni di coltivare con Mosca, specie nell’ambito dello sviluppo congiunto dell’Estremo oriente russo e delle sue risorse energetiche. (segue) (Git)