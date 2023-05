Medio Oriente: tensioni dopo la morte di un detenuto palestinese nelle carceri israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’annuncio della morte del detenuto palestinese Khader Adnan, esponente del movimento del Jihad islamico, in un carcere israeliano, dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati razzi che, secondo un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno attivato l’allerta nel villaggio israeliano di Saad, mentre le sirene d’allarme hanno risuonato in tutta la regione. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. Secondo l’agenzia di stampa “Wafa”, il ministero degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), ha domandato alla commissione di inchiesta internazionale di indagare sulle circostanze della morte di Adnan, precisando, in un comunicato stampa, che sottoporrà il fascicolo alla Corte penale internazionale. L’Organizzazione per i detenuti palestinesi ha precisato che Adnan, 44 anni, è morto dopo 87 giorni di sciopero della fame. Intanto, il primo ministro dell’Anp, Muhammad Shtayyeh, ha accusato le autorità israeliane di aver commesso “un assassinio”, rifiutando le cure mediche al detenuto. (Res)