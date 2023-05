Germania: il ministro del Lavoro Heil contrario alla settimana corta per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e degli Affari sociali tedesco, Hubertus Heil, si è detto contrario all'introduzione in Germania della settimana corta di quattro giorni per tutti, “con retribuzione salariale completa”. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che l'accorciamento generale della settimana lavorativa è stato proposto da Saskia Esken, con Lars Klingbeil copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). Al riguardo, Heil ha affermato di “non riuscire a immaginare” la settimana corta “per tutti i settori”. Per l'esponente della Spd, l'obiettivo non deve essere un “sistema rigido”, ma “una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro” affinché l'occupazione “si adatti meglio alla vita”. Sulla proposta di Esken si mostrata più aperta la presidente della Confederazione dei sindacati tedeschi (Dgb), Yasmin Fahimi. Per la sindacalista, si tratta di “idee di base giuste” e gli scettici “non devono farsi prendere dal panico”. Allo stesso tempo, Fahimi ha evidenziato che la possibilità di accorciare la settimana lavorativa deve essere affrontata settore per settore, “sopratutto” attraverso i contratti collettivi. (Geb)