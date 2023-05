Malesia: in fiamme petroliera nota per il trasporto di carichi iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una petroliera aframax impiegata per il trasporto di carichi di petrolio iraniano ha preso fuoco al largo della Malesia. L'equipaggio della petroliera Pablo, assemblata nel 1997, ha diramato un messaggio di soccorso ieri pomeriggio, dopo che a bordo dell'imbarcazione è divampato un incendio. Secondo le autorità malesiane, 23 membri dell'equipaggio sono stati soccorsi e tre risultano dispersi. La nave, che negli ultimi anni ha cambiato più volte proprietà, è registrata nel Gabon, una bandiera scelta spesso da compagnie di trasporti marittimi che aggirano le sanzioni internazionali. La nave è formalmente di proprietà di Pablo Union Shipping, una società di facciata con sede nelle Isole Marshall titolare di quella singola imbarcazione. Il Sud-est asiatico è uno snodo molto trafficato da "petroliere ombra": lo scorso ottobre la Young Yong, una nave battente bandiera di Gibuti e sanzionata dagli Usa proprio per il trasporto di petrolio iraniano, si era arenata al largo delle Isole Riau in Indonesia. (Fim)