Usa: 7 cadaveri rinvenuti in Oklahoma, inclusi quelli di due giovani scomparse

- I cadaveri di sette persone, inclusi quelli di due adolescenti scomparse, sono stati ritrovati in una proprietà ad Henryetta, nell'Oklahoma. Lo ha riferito lo sceriffo della contea di Okmulgee, Eddy Rice. Il ritrovamento è avvenuto ieri, durante una perquisizione della proprietà dove viveva un uomo incriminato per reati sessuali, Jesse McFadden. Tra i corpi senza vita ci sarebbero quelli dello stesso McFadden, di suoi familiari e di due ragazzine scomparse: la 14enne Ivy Webster e la 16enne Brittany Brewer. Brewer, in particolare, era sparita lo scorso fine settimana. Il 39enne McFadden, invece, si sarebbe dovuto presentare a processo ieri, per aver inviato messaggi a sfondo sessuale a una minorenne. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli in merito alle cause dei decessi. (Was)