Corea del Sud: studente divora "La banana" dell'artista Cattelan, "avevo fame"

- Uno studente dell'Università nazionale di Seul ha divorato un'opera dell'artista italiano Maurizio Cattelan in esposizione nella capitale della Corea del Sud. L'opera intitolata "Comedian", ma meglio nota come "La banana", è appunto costituita da una banana appiccicata su un muro con il nastro adesivo, e attorno alla quale ruotano alcune performance artistiche. "Lo studente ha detto al museo di aver mangiato la banana perché era affamato", ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" un portavoce del Museo d'arte Leeum di Seul, dove l'opera era esposta. Dopo aver mangiato la banana, lo studente ha riattaccato la buccia al muro col nastro adesivo. Più tardi, il museo ha ovviato al misfatto con una nuova banana. "E' accaduto tutto all'improvviso, e non c'è stato tempo di prendere alcun provvedimento. L'artista (Cattelan) è stato informato dell'incidente, ma non ha avuto reazioni particolari", ha spiegato il portavoce del museo. Inizialmente esposta a una fiera d'arte a Miami, "Comedian" era stata venduta per 120mila dollari nel dicembre 2019; proprio nel 2019, un altro artista, David Datuna, si era ripreso mentre divorava la banana, proprio come accaduto a Seul. Dallo scorso anno l'opera è anche oggetto di una controversia sul diritto d'autore: un autore californiano, Joe Morford, sostiene infatti che "La banana" sia un plagio di una sua opera del 2000, intitolata "Banana & arancia". (Git)