Usa-Filippine: presidente Marcos, dobbiamo rafforzare la nostra partnership

- Gli Stati Uniti e le Filippine devono trovare nuovi modi per rafforzare la partnership bilaterale, alla luce delle sfide economiche che caratterizzano il nostro tempo, dopo la pandemia. Lo ha detto il presidente filippino, Ferdinand Marcos Jr., durante un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo Usa, Joe Biden. “La regione delle Filippine, al momento, è tra le più complesse al mondo dal punto di vista politico: è quindi naturale per noi guardare agli Stati Uniti per consolidare il ruolo che possiamo giocare alla luce di queste tensioni nel Mar cinese meridionale e nell’Asia-Pacifico”, ha detto. (Was)