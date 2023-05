Usa: Casa Bianca dopo strage in Texas, preghiere non bastano, Congresso agisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso deve agire per togliere le armi d’assalto dalle strade. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa, commentando la strage avvenuta la settimana scorsa a Cleveland, in Texas, a seguito della quale sono morte cinque persone. “Il presidente è stato aggiornato sulla situazione già sabato mattina, ma le preghiere non sono sufficienti: il Congresso deve agire”, ha detto. (Was)