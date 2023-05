Usa: Casa Bianca, provvedimenti per stabilizzare il sistema bancario stanno funzionando, non è il 2008

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I provvedimenti presi dalle autorità regolamentari statunitensi sono tesi a salvaguardare la stabilità del sistema bancario, e stanno funzionando. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa, commentando la chiusura di First Republic Bank. “La banca, così come Silicon Valley Bank e Signature Bank era caratterizzata da problematiche uniche, che ne hanno determinato il fallimento: i depositi delle banche regionali si stanno stabilizzando, ed è segno che i provvedimenti funzionano”, ha detto, aggiungendo che “non è il 2008: siamo in una situazione molto diversa”. (Was)