Usa: Hunter Biden dovrà rispondere a nuove domande sui suoi investimenti e attività finanziarie

- Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrà rispondere ad una nuova serie di domande relative alle sue attività finanziarie e nel campo della compravendita di arte. La giudice Holly Meyer, del circuito giudiziario della contea di Independence, in Arkansas, ha anche stabilito che il figlio del presidente Usa dovrà comparire per una deposizione a metà giugno. La sentenza è arrivata nel quadro di una causa avviata nei confronti di Hunter Biden da Lunden Roberts, madre di uno dei suoi figli, che in precedenza ha chiesto alle autorità di arrestarlo per la mancata consegna di alcuni documenti finanziari. Il caso è stato riaperto lo scorso settembre, dopo che Biden ha chiesto al giudice di ridurre l’importo degli alimenti che paga alla donna, alla luce di “cambiamenti sostanziali della mia situazione finanziaria”. (Was)