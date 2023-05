© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEAlla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Teo Luzi, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Stazione Carabinieri di Roma – Monteverde Nuovo. Via Portuense n. 334, Roma (Ore 10:30)- Evento pubblico con Elly Schlein. La Segretaria Nazionale del Partito Democratico, a Latina per sostenere il PD locale ed il candidato Sindaco, Damiano Coletta, in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio. Presso il Supercinema di corso della Repubblica (Ore 21:15) (Rer)