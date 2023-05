© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 40-60 macchine sono state coinvolte in incidenti stradali sull’autostrada I-55 in Illinois, a causa di una tempesta di sabbia. Le autorità locali hanno confermato la morte di diverse persone, senza fornire un numero preciso, affermando che almeno 30 persone sono state portate in ospedale. Almeno due furgoni avrebbero preso fuoco dopo uno degli incidenti. (Was)