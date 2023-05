Usa: Covid, da prossima settimana via a obbligo vaccinazione per viaggiatori internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti cancellerà la prossima settimana l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i viaggiatori internazionali e per l’accesso alla maggior parte dei luoghi di lavoro, in vista della fine dello stato di emergenza sanitaria nazionale. In una nota, la Casa Bianca ha precisato che gli educatori del programma federale Head Start, che fornisce servizi di educazione alla prima infanzia, salute e nutrizione, oltre ai lavoratori della maggior parte delle strutture sanitarie, non saranno più obbligati a fornire una prova del loro status vaccinale. (Was)