- Il senatore democratico Ben Cardin non si ricandiderà per il suo seggio alla camera alta del Congresso nel 2024. In una intervista con il quotidiano “The Baltimore Sun”, il senatore del Maryland, 79 anni, ha affermato che “è giunto il momento: questo sarà il mio ultimo mandato”. Si tratta del terzo senatore democratico ad annunciare il suo ritiro, dopo le colleghe Dianne Feinstein e Debbie Stabenow. (Was)