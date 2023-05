Ucraina: Casa Bianca, Russia ha perso più di 100 mila uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stimano che le Forze armate russe abbiano perso più di 100 mila uomini durante la guerra in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “I combattimenti attorno alla città di Bakhmut sono ancora intensi, ma l’offensiva russa ha fallito: Mosca non ha raggiunto alcun obiettivo strategico, e una eventuale conquista di Bakhmut non garantisce alcun vantaggio”, ha detto. (Was)