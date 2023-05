© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parteciperà il prossimo 10 maggio ad un evento organizzato dall’emittente “Cnn” in New Hampshire, durante il quale risponderà ad una serie di domande da parte degli esponenti del Partito repubblicano e degli elettori nello Stato. L’evento, confermato dall’emittente, si svolgerà alle 21 locali e sarà moderato dalla conduttrice Kaitlan Collins. (Was)