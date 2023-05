Usa: organizzazioni ambientali fanno causa a Faa dopo il lancio del razzo Starship di Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune organizzazioni ambientali hanno fatto causa all’Agenzia federale statunitense per l’aviazione (Faa) dopo il recente fallimento del lancio del razzo Starship di SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk, esploso pochi minuti dopo il decollo. Stando agli atti giudiziari, le organizzazioni hanno accusato l’agenzia di non aver verificato in maniera adeguata le ripercussioni del lancio sul piano ambientale. Il razzo è stato lanciato il 20 aprile scorso dal Texas meridionale, per poi esplodere sopra le acque del Golfo del Messico dopo circa quattro minuti dal decollo. Stando all’accusa, la Faa “non ha rispettato le norme ambientali, non avendo esaminato in maniera adeguata gli impatti dell’operazione sull’ambiente e sulle comunità circostanti”. Le organizzazioni hanno lamentato la “distruzione di alcuni tra i più importanti habitat per gli uccelli migratori nel continente”. (Was)