Usa: Yellen, default è una prospettiva possibile dal primo giugno senza accordo sul debito

- Gli Stati Uniti potrebbero raggiungere il default “a partire dal primo giugno”, in mancanza di un provvedimento teso ad innalzare il tetto al debito federale. In una lettera al Congresso, la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha chiesto nuovamente ai parlamentari di trovare un accordo per innalzare o sospendere il tetto del debito, evitando così una crisi su scala nazionale. “Il Tesoro potrebbe non essere in grado di fare fronte alle obbligazioni del governo federale a partire dal primo giugno, in mancanza di un accordo”, ha scritto l’ex governatrice della Federal Reserve, precisando che non è possibile identificare una data precisa alla luce della variabilità che caratterizza le entrate tributarie. La lettera arriva pochi giorni dopo l’approvazione alla Camera dei rappresentanti della proposta presentata dai repubblicani per innalzare il tetto del debito, in cambio di un taglio deciso alla spesa pubblica. Il testo non passerà comunque il voto al Senato, dove i democratici sono in maggioranza. (Was)