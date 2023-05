© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità regolamentari statunitensi sono intervenute prontamente per facilitare la vendita di First Republic Bank, garantendo al contempo la sicurezza dei depositi dei contribuenti. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. “Queste misure garantiranno la stabilità del settore bancario nazionale, proteggendo le piccole imprese e i lavoratori in tutto il Paese”, ha detto. (Was)