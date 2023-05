Primo maggio: dalla Costituzione al ricordo vittima sul lavoro, in migliaia a concertone Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della giornata al concertone del primo maggio si esibiscono oltre 50 artisti italiani. Tra loro Lazza, ComaCose, Emma, Carl Brave, Tananai, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Baustelle, Levante e tanti altri. Ma soprattutto grande attesa per Luciano Ligabue che torna a San Giovanni a 17 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione del 2006, sulla scia del nuovo singolo “Riderai” che anticipa il nuovo album in uscita in autunno. (Rer)