Ippica: Lollobrigida, non può vivere di ricordi, dobbiamo tornare competitivi

- "L'ippica è uno sport che non può vivere di ricordi. Dobbiamo guardare al futuro per rilanciare un'attività che prima coinvolgeva migliaia di persone, non solo appassionati. Guardiamo con interesse al modello francese della corsa 'Gran Prix d'Amerique', e sono convinto che l'Italia possa raggiungere in Europa simili livelli di coinvolgimento e pubblico. Gli allevatori, i driver e tutti gli operatori del comparto dimostrano che il nostro settore è tra i più prestigiosi e può tornare ad essere competitivo". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo in occasione del Gran Premio di Ippica di Agnano. "Oggi, 1 maggio, abbiamo deciso di dedicare questa prima corsa a Luana d'Orazio, una giovanissima donna e madre morta sul lavoro, e di donare una borsa di studio, ritirata dalla mamma Emma D'Orazio, a suo figlio, grazie all'impegno degli allevatori e alla loro solidarietà. Luana deve aiutarci a ricordare quello che non deve accadere. La sicurezza sul lavoro e lavoro garantito per tutti deve essere un obiettivo condiviso", ha concluso il ministro Lollobrigida. (Com)