Algeria: Paese rinuncia a presidenza gruppo consultivo internazionale per via di Israele

- Il parlamento algerino ha annunciato il ritiro dalla presidenza del gruppo consultivo di alto livello sulla lotta al terrorismo e all'estremismo violento dell'Unione parlamentare internazionale a causa della presenza di Israele. In una nota, il parlamento ha affermato che l'Algeria, rappresentata dal suo vicepresidente Mondir Buden, è stata eletta presidente del gruppo durante l'assemblea generale dell'Unione parlamentare internazionale e gli incontri associati che si sono svolti in Bahrain il 13 marzo. Nello stesso incontro, l'assemblea generale ha approvato nuovi membri per il gruppo in rappresentanza di Arabia Saudita, Oman, Messico, Iran, India, Svezia e Israele. Per protesta contro la presenza dello Stato ebraico, che l'Algeria non riconosce, il vicepresidente Buden "ha deciso di dimettersi dalla presidenza del Comitato consultivo di alto livello gruppo sulla lotta al terrorismo e all'estremismo violento, pur rimanendo come membro", si legge in una nota. (Ala)