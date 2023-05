Ucraina: ex Marine statunitense ucciso a Bakhmut la scorsa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex Marine statunitense, Cooper “Harris” Andrews, è stato ucciso nei pressi della città di Bakhmut la scorsa settimana, nel quadro della guerra in Ucraina. La madre del ragazzo di 26 anni, Willow Andrews, ha confermato la notizia all’emittente “Cnn”, dopo che un portavoce del dipartimento di Stato ha annunciato questa mattina la morte di un altro cittadino Usa in Ucraina, senza però specificare il nome. L’ex Marine, proveniente da Cleveland, in Ohio, sarebbe morto a seguito di un colpo di mortaio il 19 aprile scorso, e la salma non sarebbe stata ancora recuperata. Andrews ha lasciato gli Stati Uniti lo scorso novembre per unirsi alla legione straniera ucraina, per aiutare Kiev nella guerra con la Russia. (Was)