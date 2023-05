Usa: strage in Texas, il responsabile è stato deportato almeno quattro volte dal 2009

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della sparatoria avvenuta la scorsa settimana a Cleveland, in Texas, a seguito della quale sono morte cinque persone tra cui un bambino di nove anni, sarebbe stato deportato dagli Stati Uniti almeno quattro volte, dopo essere entrato nel Paese illegalmente. Lo ha confermato all’emittente “Cnn” una fonte anonima dell’Agenzia federale statunitense per l’immigrazione e le dogane. Il sospettato, Francisco Oropesa Perez-Torres, è stato identificato dalle autorità e sarebbe stato deportato per la prima volta nel 2009, per poi rientrare almeno altre tre volte nel 2009, nel 2012 e nel 2016. L’uomo rimane latitante, ed è in corso una caccia all’uomo a livello nazionale. (Was)