Usa-Israele: presidente della Camera, inviterò io Netanyahu a Washington se non lo farà Biden

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha affermato di voler invitare il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in visita a Washington, in mancanza di una iniziativa analoga da parte della Casa Bianca. Durante una intervista con il quotidiano “Israel Hayom”, McCarthy ha affermato che “inviterò io il primo ministro negli Stati Uniti, se la Casa Bianca non lo farà”. (Was)