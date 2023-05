Primo maggio: dalla Costituzione al ricordo vittima sul lavoro, in migliaia a concertone Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un arcobaleno di ombrelli aperti e impermeabili colorati in piazza San Giovanni a Roma per il tradizionale concertone, promosso da Cgil, Cisl e Uil, in occasione della Festa dei lavoratori. A condurre la maratona musicale, con oltre 50 artisti in programma, Ambra Angiolini, per il sesto anno consecutivo, e Biggio. L'appuntamento è iniziato nel ricordo di Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni morto nel gennaio 2022 durante uno stage per l'alternanza scuola-lavoro. Sul palco con Ambra i genitori del ragazzo, Maria Elena e Dino Parelli. "Lorenzo muore durante l'orario scolastico e questo nemmeno la Costituzione poteva prevederlo. Paga con la vita, senza ancora essere stato pagato da nessuno. Siamo su questo palco per consegnarvi qualcosa di importante: la carta di Lorenzo, abbiatene cura", ha detto una commossa Ambra, citando l'articolo 4 della Costituzione. (segue) (Rer)