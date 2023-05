Primo maggio: dalla Costituzione al ricordo vittima sul lavoro, in migliaia a concertone Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sicurezza non ha un colore e una bandiera. Se Lorenzo fosse qui ci direbbe che la vita è la cosa più sacra che abbiamo e dobbiamo onorarla al meglio: abbiate cura della vita", hanno aggiunto i genitori. Nonostante la pioggia, decine di migliaia di persone, 50 mila secondo gli organizzatori, soprattutto giovani, si sono radunate sul prato verde della Capitale dalle prime ore di questa mattina. Riparati dalle pensiline degli autobus o coperti dagli alberi, sono arrivate da ogni parte d’Italia per assistere a nove ore di musica no stop. Visi dipinti con i nomi dei cantanti preferiti, cartelloni e bandiere colorate: i più temerari sono arrivati fin dalle prime ore di questa mattina, alcuni persino ieri sera, per accaparrarsi i posti più vicini al palco. Tra loro ci sono Lorenzo, Mario ed Emanuele che sono partiti alle 5:00 di questa mattina da Sabaudia per sentire Tananai e “per vivere l’esperienza di una giornata del genere”, raccontano. Aurora, invece, è arrivata dalla Puglia alle 8:30, Gianmarco da Bologna con il treno delle 7:00. (segue) (Rer)