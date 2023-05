Primo maggio: dalla Costituzione al ricordo vittima sul lavoro, in migliaia a concertone Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nonostante oggi sia la festa dei lavoratori è bello che ci sia un’evento dedicato a loro anche in questa giornata, ringrazio chi è qui e lavora per noi anche oggi”, spiega Gianmarco. Anche Samuele e sua mamma sono tra i primi arrivati sotto al palco e aspettano di ascoltare Emma mentre tengono tra le mani la bandiera del Partito comunista italiano. Tra chi è arrivato per primo c’è anche Roberto, un signore sulla sessantina, che partecipa al concertone “per i diritti dei lavoratori perché una persona non può lavorare una vita intera, alzandosi ogni giorno alle 7:00 della mattina, c’è bisogno di maggiori fondi per permetterci di andare in pensione”, sottolinea. Fuori dai varchi transennati, invece, chi è arrivato nel pomeriggio aspetta a causa delle lunghe file. Una volta entrati, però, si balla e si canta sotto la pioggia. Le forze dell'ordine presidiano gli accessi, che hanno raggiunto quota 300 mila, numero massimo consentito. (segue) (Rer)