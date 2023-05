Primo maggio: dalla Costituzione al ricordo vittima sul lavoro, in migliaia a concertone Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno la manifestazione ha voluto rendere omaggio alla Costituzione: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”, è lo slogan scelto dai sindacati che campeggia in cima al grande palco allestito a fianco della Basilica di San Giovanni in Laterano. Ad aprire l’evento è stato Leo Gassman, il cantante figlio dell’attore Alessandro, dopo di lui intorno alle 15:00 l’Orchestraccia, il gruppo folk rock italiano ha dato ufficialmente il via alle danze intonando - in chiave rivisitata - l’inno d’Italia e Bella Ciao, il canto popolare italiano dedicato alla Resistenza. Sul palco anche i genitori di Lorenzo Parelli, il 18enne morto in fabbrica a Lanuzacco, in provincia di Udine, nell’ultimo giorno di stage per l’alternanza scuola-lavoro, che sono intervenuti per lanciare un messaggio di sensibilizzazione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro. (segue) (Rer)