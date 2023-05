Siria: Giordania, Egitto, Iraq e Arabia Saudita sostengono una “soluzione politica” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione ha dato spazio anche alla “lotta al traffico di stupefacenti e al contrabbando attraverso i confini siriani con i Paesi limitrofi”. A tal riguardo, “la Siria coopererà con la Giordania e con l'Iraq per formare due task force congiunte politiche e di sicurezza entro un mese per identificare le fonti di produzione e contrabbando di droga in Siria (...) e adottare le misure necessarie per porre fine a questo crescente pericolo per l'intera regione”. I ministri hanno inoltre concordato "misure efficaci per affrontare le sfide relative alla sicurezza delle frontiere, stabilendo meccanismi di coordinamento tra i servizi militari e di sicurezza siriani e le loro controparti nei Paesi vicini". Infine, la dichiarazione finale della riunione di Amman ha chiesto anche "la ripresa quanto prima dei lavori della Commissione costituzionale, nell'ambito dei passi politici volti a raggiungere una riconciliazione nazionale globale". (Res)