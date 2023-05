Whirlpool: Michelotti (Fd'I), salvaguardiamo produzione e livelli occupazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Desidero ringraziare il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per aver esercitato i poteri speciali delle prescrizioni per la vicenda Whirlpool al fine di salvaguardare il patrimonio tecnologico, la produzione e i livelli occupazionali in Italia". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti, che ricorda: "Più volte, il ministro Urso si era impegnato, anche nella mia città Siena, ha mantenere la promessa sull'esercizio dei poteri speciali, una promessa mantenuta. Ora confidiamo che il confronto con tutte le parti coinvolte si sviluppi nel migliore dei modi e che anche questa vicenda possa concludersi nel migliore dei modi". (Com)