Roma: Gualtieri inaugura strada dedicata al sindacalista Bruno Trentin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma dedica una strada al Bruno Trentin. Ad inaugurare la targa nel IX Municipio, il sindaco di Roma, Rpberto Gualtieri. "Per Roma Capitale è molto bello poter celebrare il Primo Maggio onorando la memoria di una personalità come Bruno Trentin, a cui oggi abbiamo intitolato una strada nel IX Municipio. Partigiano, sindacalista, leader della Fiom e della Cgil, parlamentare italiano ed europeo, Bruno Trentin ha dato, col pensiero e con l’azione, un contributo straordinario al progresso economico, sociale e civile dell’Italia ed alla causa dell’emancipazione dei lavoratori ‐ scrive su Facebook Gualtieri ‐. A questo ha dedicato la sua vita con impegno, studio, dedizione e battaglie che hanno contribuito a cambiare la storia del Paese. Un protagonista di primo piano dell’avanzamento dei diritti sociali che, a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70, ha fatto compiere un vero salto di civiltà all’Italia repubblicana, ha fornito uno straordinario contributo di idee sul grande tema della libertà nel lavoro, che gli attuali sviluppi tecnologici rendono particolarmente attuale. Roma - sottolinea il sindaco - non dimentica la sua preziosa eredità, che ci fornisce strumenti indispensabili per affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Viva il Primo Maggio, viva Bruno Trentin", conclude Gualtieri. (Com)