Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (9)

22 luglio 2021

- Per quanto riguarda la prosecuzione delle missioni in corso, l’Italia, in considerazione del complesso quadro geo-strategico, contraddistinto da persistenti e duraturi fattori di instabilità e aggravato dal conflitto russo-ucraino, continua a operare nella zona del cosiddetto Mediterraneo allargato. All’esterno del Mediterraneo allargato, permane l’esigenza di mantenere una presenza navale nell’area indo-pacifica. La strategia di impiego dello strumento militare continua a basarsi sulla tradizionale adesione alle iniziative delle Organizzazioni Internazionali di riferimento per il nostro Paese (ONU, NATO, EU), non tralasciando la possibilità di cooperare, all’interno di coalizioni ad hoc, con Paesi e attori con i quali condividiamo rapporti di collaborazione o alleanze. Le nuove missioni per l’anno 2023 riguardano la partecipazione di personale militare alle seguenti: missione UE denominata European Union Military Assistance Mission in Ucraina (EUMAM Ucraina); missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia); missione UE denominata European Union Military Partnership Mission in Niger (EUMPM Niger); missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso. Nella riunione odierna, inoltre, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato: la nomina a ministro plenipotenziario del consigliere di ambasciata Michele Tommasi, Ambasciatore d’Italia in Sudan; la nomina a ministro plenipotenziario del consigliere di ambasciata Nicola Minasi, Capo dell’Unità di crisi. Su proposta dello stesso Ministro, il Consiglio dei ministri ha deliberato: la nomina a ministro plenipotenziario dei consiglieri di ambasciata Elena Sgarbi (fuori ruolo), Giuseppe Fedele, Michele Cecchi (fuori ruolo), Massimiliano D’Antuono, Domenico Bellato, Marco Di Ruzza, Stefano Pontesilli, Maria Chiara Greggi, Cristina Carenza, Roberto Frangione (fuori ruolo), Filippo La Rosa, Andrea Mazzella, Pasquale Salzano (fuori ruolo), Andrea Biagini (fuori ruolo) e Andrea Silvestri; il collocamento fuori ruolo, presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dell’ambasciatore Massimo Marotti; il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Nicola Lener presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, con l’incarico di Capo della Delegazione per la presidenza italiana del G7; su proposta del Ministro Tajani e del Ministro della difesa Guido Crosetto, il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Guido De Sanctis presso il Ministero della difesa, quale Consigliere diplomatico del Ministro. (segue) (Com)