Usa: Florida, comitato nominato dal governatore DeSantis fa causa alla Disney

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato nominato dal governatore della Florida, Ron DeSantis, per monitorare il distretto fiscale speciale del parco divertimenti Disney di Orlando ha annunciato una causa legale nei confronti dell’azienda. Il presidente della commissione, Martin Garcia, ha ricordato in una nota che “è stata Disney a farci causa, e quindi non abbiamo altra scelta se non quella di rispondere”. Si tratta dell’ultimo sviluppo nel quadro di una battaglia che va avanti ormai da 14 mesi tra la società e il governatore repubblicano, dopo l’approvazione di un disegno di legge che vieta a tutte le scuole dello Stato di tenere lezioni sull’orientamento sessuale. Dopo che Disney ha criticato pubblicamente la legge, DeSantis ha firmato un testo teso a privare l’azienda del distretto fiscale speciale, portando la società a fare causa al governatore per avere “avviato una campagna senza scrupoli e politicamente motivata, tesa a rovinare l’immagine della compagnia”. (Was)